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Глава Генштабу Естонії пояснив, що може допомогти ЗСУ повернути Крим

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 11:26
Глава Генштабу Естонії пояснив, що може допомогти ЗСУ повернути Крим
Март Вендла. фото ERR

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, полковник Март Вендла вважає, що українські Збройні сили перевершують ЗС РФ у далекобійній артилерії і точності завдання ударів.

Джерело: Вендла в передачі "Ukraina Stuudio" на телеканалі ETV, повідомляє ERR.

Деталі: Полковник назвав "досить різноплановим" театр воєнних дій протяжністю понад 1000 км, де "на Херсонському напрямку, з точки зору противника, обороні дуже допомагає велика, широка річка, перейти яку складно".

"Запорізький напрямок, очевидно, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети – повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення", – вважає Вендла.

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Водночас, зазначив він, "якщо в решті областей у середньому на одну область припадає 400 оборонних споруд, то на Запорізькому напрямку їх було 1400", що, на його думку, "свідчить про масштаби глибини оборони", тож "завдання, що стоїть перед Україною, дуже серйозне".

За словам Вендли, "Україна здатна використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, тому що у ЗСУ бойова розвідка перебуває у відносно хорошому стані і тому дає змогу максимально ефективно використовувати війська".

"Тому всі ці удари в глибину слугують тій самій меті й ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", – зазначив Вендла.

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Він також вказав на "досить показовий факт" того, що "на відстані 700 км Росія не може захистити власний десантний корабель". На його думку, це означає, що "здатності (РФ) захищати свою інфраструктуру на Чорному морі насправді завдано досить сильного удару".

Пряма мова: "Якщо говорити про безпілотники, які запускаються в бік Москви, то це в основному безпілотники невеликої маси, розміру і потужності. Але водночас вони досягають своєї мети і приносять у Москву відчуття фронту", – уточнив Вендла, висловивши думку, що ці безпілотники, найімовірніше, запустили з російської території, і поки що незрозуміло, хто стоїть за цими атаками.

У будь-якому разі, той факт, що вибухи в Москві стали практично щоденним явищем, все одно показовий. Це показує, що структура ППО Москви не відповідає сучасним загрозам".

Що передувало: Британська розвідка повідомила, що авіація РФ на фронті не дає вирішального оперативного ефекту.

Перед цим Міністерство оборони США попередило, що боротьба, з якою зіштовхнулася Україна у війні проти Росії, не є легкою.

Теми: війна
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