Росія вбила в Україні 78 рятувальників з початку повномасштабної війни
Вівторок, 8 серпня 2023, 15:38
З початку повномасштабної війни від російських обстрілів в Україні загинули щонайменше 78 рятувальників, ще 280 дістали поранення.
Джерело: речник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center
Деталі: За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 дістали поранення.
Він наголосив, що рятувальники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги.
Що передувало:
- 7 серпня внаслідок російського ракетного удару по Покровську Донецької області загинув заступник начальника ДСНС області Андрій Омельченко, який прибув на місце влучанння для порятунку людей. Також дістали поранення ще 7 співробітників служби.
- У той самий день на Харківщині внаслідок скидання бомб постраждали ще двоє рятувальників.