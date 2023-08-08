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Росія вбила в Україні 78 рятувальників з початку повномасштабної війни

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 серпня 2023, 15:38
Росія вбила в Україні 78 рятувальників з початку повномасштабної війни
Загиблий у Покровську заступник начальника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко, фото ДСНС

З початку повномасштабної війни від російських обстрілів в Україні загинули щонайменше 78 рятувальників, ще 280 дістали поранення.

Джерело: речник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center

Деталі: За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 дістали поранення.

Він наголосив, що рятувальники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги.

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Теми: ДСНСРосіявійна
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