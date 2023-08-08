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Через зліт МіГа по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 17:56
Через зліт МіГа по всій Україні оголошували повітряну тривогу
фото Getty Images

На всій території України ввечері 8 серпня оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона тривала приблизно пів години.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.

Теми: повітряна тривога
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