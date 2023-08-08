Через зліт МіГа по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Вівторок, 8 серпня 2023, 17:56
На всій території України ввечері 8 серпня оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона тривала приблизно пів години.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram
Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.
Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.