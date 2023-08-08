Тюремні терміни отримали 4 ворожих коригувальники. Серед них ексберкутівець 

Терміни ув’язнення отримали ще 4 російських інформатори, які коригували російські атаки на українські міста. В Службі безпеки України не повідомляють, коли були оголошені вироки.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ, суд призначив одному із зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом – 8 років".

Деталі: Тюремний термін отримала тренерка однієї із київських шкіл бойових мистецтв. Жінка за завданнями російської пресслужби відслідковувала місця базування українських військових. Також вона "зливала" координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

9 років ув’язнення отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. Він наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Ще одним засудженим є мешканець Донеччини, колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Вона передавала дані представнику російської спецслужби.

У Харкові до 8 років за ґратами засудили ворожого інформатора, який коригував ракетні атаки на місто через своїх знайомих з Росії.