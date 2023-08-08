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Тюремні терміни отримали 4 ворожих коригувальники. Серед них ексберкутівець 

"Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 20:01
Тюремні терміни отримали 4 ворожих коригувальники. Серед них ексберкутівець 
Фото: СБУ

Терміни ув’язнення отримали ще 4 російських інформатори, які коригували російські атаки на українські міста. В Службі безпеки України не повідомляють, коли були оголошені вироки. 

Джерело: СБУ 

Дослівно: "Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ, суд призначив одному із зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом – 8 років".

Деталі: Тюремний термін отримала тренерка однієї із київських шкіл бойових мистецтв. Жінка за завданнями російської пресслужби відслідковувала місця базування українських військових. Також вона "зливала" координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

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9 років ув’язнення отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. Він наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. 

Ще одним засудженим є мешканець Донеччини, колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка. Вона передавала дані представнику російської спецслужби. 

У Харкові до 8 років за ґратами засудили ворожого інформатора, який коригував ракетні атаки на місто через своїх знайомих з Росії.

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Теми: авіаСБУ
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