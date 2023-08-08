Тюремные сроки получили 4 вражеских корректировщика. Среди них экс-беркутовец

Сроки заключения получили еще 4 российских информатора, которые корректировали российские атаки на украинские города. В Службе безопасности Украины не сообщают, когда были объявлены приговоры.

Источник: СБУ

Дословно: "Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленников во время контрдиверсионных мероприятий в столице и прифронтовых регионах Украины.

По материалам СБУ, суд назначил одному из злоумышленников 9 лет лишения свободы, другим трем - 8 лет".

Детали: Тюремный срок получила тренер одной из киевских школ боевых искусств. Женщина по заданию российской пресс-службы отслеживала места базирования украинских военных.

Также "сливала" координаты критической инфраструктуры на территории столичного региона.

9 лет заключения получил житель Краматорска, который работал на одном из местных заводов. Он наводил российские ракеты на маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства.

Еще одним осужденным является житель Донецкой области, бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который передавал своей дочери во временно оккупированном Крыму локации Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Она передавала данные представителю российской спецслужбы.

В Харькове к 8 годам за решеткой приговорили вражеского информатора, который корректировал ракетные атаки на город через своих знакомых из России.