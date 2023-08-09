Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До декларації G7 про "гарантії безпеки" для України приєдналась Латвія

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 15:16
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась Латвія
Фото: Pixabay

Латвія приєдналась до декларації G7 на підтримку України.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на повідомлення прем’єра балтійської країни Кріш’яніса Каріньша

Деталі: Повідомивши про рішення Риги, Каріньш пообіцяв довготривалу підтримку України у війні проти російського агресора.

"Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – написав він у Twitter.

Реклама:

Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України, додав глава латвійського уряду.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації "Групи семи" про так звані "гарантії безпеки" приєдналися вже 12 країн.

ВІДЕО ДНЯ

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: Латвіяформула миру
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Латвія
Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області
У Латвії зафіксували, як білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів
Латвія попросить тисячі російських громадян залишити країну
Останні новини
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
Усі новини...
Реклама: