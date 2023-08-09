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До декларації G7 про "гарантії безпеки" для України приєдналась Латвія

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 15:16
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась Латвія
Фото: Pixabay

Латвія приєдналась до декларації G7 на підтримку України.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на повідомлення прем’єра балтійської країни Кріш’яніса Каріньша

Деталі: Повідомивши про рішення Риги, Каріньш пообіцяв довготривалу підтримку України у війні проти російського агресора.

"Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – написав він у Twitter.

Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України, додав глава латвійського уряду.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що до спільної декларації "Групи семи" про так звані "гарантії безпеки" приєдналися вже 12 країн.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: Латвіяформула миру
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