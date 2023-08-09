Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины присоединилась Латвия

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 15:16
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась Латвия
Фото: Pixabay

Латвия присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на сообщение премьера балтийской страны Кришьяниса Кариньша

Детали: Сообщив о решении Риги, Кариньш пообещал долговременную поддержку Украины в войне против российского агрессора.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", – написал он в Twitter.

Латвия ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины, добавил также глава латвийского правительства.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" присоединились уже 12 стран.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

Темы: Латвияформула мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Латвия
Латвия передала водоочистительную станцию для Херсонской области
В Латвии зафиксировали, как белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов
Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: