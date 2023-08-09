Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины присоединилась Латвия

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 15:16
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась Латвия
Фото: Pixabay

Латвия присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на сообщение премьера балтийской страны Кришьяниса Кариньша

Детали: Сообщив о решении Риги, Кариньш пообещал долговременную поддержку Украины в войне против российского агрессора.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", – написал он в Twitter.

Реклама:

Латвия ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины, добавил также глава латвийского правительства.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" присоединились уже 12 стран.

ВИДЕО ДНЯ

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

Темы: Латвияформула мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Латвия
Латвия передала водоочистительную станцию для Херсонской области
В Латвии зафиксировали, как белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов
Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: