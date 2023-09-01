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Нападник збірної України Яремчук перейшов до іспанської "Валенсії"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 1 вересня 2023, 14:25
Нападник збірної України Яремчук перейшов до іспанської Валенсії
Фото: valenciacf

Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук на правах оренди перейшов з бельгійського футбольного клубу "Брюгге" до іспанської "Валенсії".

Джерело: сайт ФК "Валенсія", "Суспільне Спорт"

Дослівно: "Футбольний клуб "Валенсія" та бельгійський клуб "Брюгге" досягли домовленості про підписання угоди про оренду Романа Яремчука".

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Деталі: Повідомляється, що український центрфорвард приєднається до "Валенсії", щоб підсилити атаку.

Яремчук розпочав сезон у "Брюгге", провівши за команду п'ять матчів та забивши чотири м'ячі. Попри це, у бельгійському клубі український форвард грав переважно через виходи на заміну.

Наприкінці літнього трансферного вікна Яремчук раптово залишив клуб. І проведе наступний сезон в іспанській "Валенсії".

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Теми: футбол
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