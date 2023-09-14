Мінус корабель, субмарина і 620 солдатів − втрати Росії за добу

Українські воїни продовжують знищувати російських окупантів і їхню техніку − лише за минулу добу ліквідували ворожий корабель, підводний човен, 47 БПЛА, 42 артилерійські системи, 18 ББМ та 15 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 270 970 (+620) осіб,

танків − 4 599 (+15) од,

бойових броньованих машин − 8 810 (+18) од,

артилерійських систем − 5 944 (+42) од,

РСЗВ − 769 (+3) од,

засобів ППО − 517 (+0) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 697 (+47) од,

крилатих ракет − 1 455 (+0) од,

кораблів/катерів − 20 (+1) од,

підводних човнів − 1 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 8 458 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.

Дані уточнюються.

Передісторія: