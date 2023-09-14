Мінус корабель, субмарина і 620 солдатів − втрати Росії за добу
Четвер, 14 вересня 2023, 08:22
Українські воїни продовжують знищувати російських окупантів і їхню техніку − лише за минулу добу ліквідували ворожий корабель, підводний човен, 47 БПЛА, 42 артилерійські системи, 18 ББМ та 15 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 270 970 (+620) осіб,
- танків − 4 599 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 8 810 (+18) од,
- артилерійських систем − 5 944 (+42) од,
- РСЗВ − 769 (+3) од,
- засобів ППО − 517 (+0) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 697 (+47) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 458 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".
- Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджені два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.
- Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили, що навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі.
- Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".
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