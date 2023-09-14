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Мінус корабель, субмарина і 620 солдатів − втрати Росії за добу

Ірина БалачукЧетвер, 14 вересня 2023, 08:22
Мінус корабель, субмарина і 620 солдатів − втрати Росії за добу
Фото з Facebook 55 ОАБр "Запорізька січ"

Українські воїни продовжують знищувати російських окупантів і їхню техніку − лише за минулу добу ліквідували ворожий корабель, підводний човен, 47 БПЛА, 42 артилерійські системи, 18 ББМ та 15 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 270 970 (+620) осіб,
  • танків − 4 599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 8 810 (+18) од,
  • артилерійських систем − 5 944 (+42) од,
  • РСЗВ − 769 (+3) од,
  • засобів ППО − 517 (+0) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 697 (+47) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 458 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.

Дані уточнюються.

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
  • Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ". 
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджені два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.
  • Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили, що навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі.
  • Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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