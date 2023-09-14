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Минус корабль, субмарина и 620 солдат − потери России за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 14 сентября 2023, 08:22
Минус корабль, субмарина и 620 солдат − потери России за сутки
Фото из Facebook 55 ОАБр "Запорожская сечь"

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику − только за минувшие сутки ликвидировали вражеский корабль, подводную лодку, 47 БПЛА, 42 артиллерийские системы, 18 ББМ и 15 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 270 970 (+620) человек,
  • танков − 4 599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 5 944 (+42) ед,
  • РСЗО − 769 (+3) ед,
  • средств ПВО − 517 (+0) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 697 (+47) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+1) ед,
  • подводных лодок − 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 458 (+14) ед,
  • специальной техники − 889 (+5) ед.

Данные уточняются.

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.
  • Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе.
  • Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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