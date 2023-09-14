Українцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости
Армія дронів показала, як працюють українські надводні морські дрони, як вони можуть вражати ворожі кораблі та мости.
Джерело: Армія дронів у Telegram
Дослівно: "Як працюють українські надводні морські дрони. Такі апарати можуть розвивати швидкість у 80 км/год, а їхня вартість досягає 250 тисяч доларів.
Це пряма загроза для Кримського мосту та кораблів ЧФ РФ".
Деталі: Згідно з відео-анімацією, Україна має надводні дрони довжиною 5,6 метра і вагою у тонну, вони можуть нести корисне навантаження 200 кг і розганятися до 81 км/год.
Такі дрони є керованими, а тривалість їхньої роботи – до 61 години.
На відео показано, як морські дрони можуть влучати в кораблі та вражати основи Керченського мосту, що з’єднує Росію з окупованим нею Кримом.
Передісторія:
- У липні 2023 року українські надводні дрони атакували Кримський міст, а в серпні – знищили нафтовий танкер Росії "SIG" у Керченській протоці і великий десантний корабель "Оленегорський горняк" у бухті Новоросійська.
- Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що виготовлення морських надводних дронів налагодили на території України на одному з підземних виробництв.
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