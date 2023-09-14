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Українцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

Олена РощінаЧетвер, 14 вересня 2023, 18:41
Українцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости
Надводний морський дрон, скриншот із відео Армії дронів

Армія дронів показала, як працюють українські надводні морські дрони, як вони можуть вражати ворожі кораблі та мости.

Джерело: Армія дронів у Telegram

Дослівно: "Як працюють українські надводні морські дрони. Такі апарати можуть розвивати швидкість у 80 км/год, а їхня вартість досягає 250 тисяч доларів. 

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Це пряма загроза для Кримського мосту та кораблів ЧФ РФ".

Деталі: Згідно з відео-анімацією, Україна має надводні дрони довжиною 5,6 метра і вагою у тонну, вони можуть нести корисне навантаження 200 кг і розганятися до 81 км/год. 

Такі дрони є керованими, а тривалість їхньої роботи – до 61 години. 

ВІДЕО ДНЯ

На відео показано, як морські дрони можуть влучати в кораблі та вражати основи Керченського мосту, що з’єднує Росію з окупованим нею Кримом.

Передісторія:

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Теми: безпілотникизброяЧорне моревійна
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