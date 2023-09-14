Украинцам показали, как морские дроны могут поражать корабли и мосты

Армия дронов показала, как работают украинские надводные морские дроны, как они могут поражать вражеские корабли и мосты.

Источник: Армия дронов в Telegram

Дословно: "Как работают украинские надводные морские дроны. Такие аппараты могут развивать скорость в 80 км/ч, а их стоимость достигает 250 тысяч долларов.

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Это прямая угроза для Крымского моста и кораблей ЧФ РФ".

Детали: Согласно видео-анимации, Украина имеет надводные дроны длиной 5,6 метра и весом в тонну, они могут нести полезную нагрузку 200 кг и разгоняться до 81 км/ч.

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Такие дроны являются управляемыми, а продолжительность их работы – до 61 часа.

На видео показано, как морские дроны могут попадать в корабли и поражать основы Керченского моста, который соединяет Россию с оккупированным ею Крымом.

Предыстория:

В июле 2023 года украинские надводные дроны атаковали Крымский мост, а в августе – уничтожили нефтяной танкер России "SIG" в Керченском проливе и большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска.

Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что изготовление морских надводных дронов наладили на территории Украины на одном из подземных производств.

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