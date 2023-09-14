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Украинцам показали, как морские дроны могут поражать корабли и мосты

Елена РощинаЧетверг, 14 сентября 2023, 18:41
Украинцам показали, как морские дроны могут поражать корабли и мосты
Надводный морской дрон, скриншот из видео Армии дронов

Армия дронов показала, как работают украинские надводные морские дроны, как они могут поражать вражеские корабли и мосты.

Источник: Армия дронов в Telegram

Дословно: "Как работают украинские надводные морские дроны. Такие аппараты могут развивать скорость в 80 км/ч, а их стоимость достигает 250 тысяч долларов. 

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Это прямая угроза для Крымского моста и кораблей ЧФ РФ".

Детали: Согласно видео-анимации, Украина имеет надводные дроны длиной 5,6 метра и весом в тонну, они могут нести полезную нагрузку 200 кг и разгоняться до 81 км/ч. 

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Такие дроны являются управляемыми, а продолжительность их работы – до 61 часа. 

На видео показано, как морские дроны могут попадать в корабли и поражать основы Керченского моста, который соединяет Россию с оккупированным ею Крымом.

Предыстория:

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Темы: беспилотникиоружиеЧерное моревойна
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