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Арештований вертоліт Жеваго передали військовим

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 11:13
Арештований вертоліт Жеваго передали військовим
фото ДБР

Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Гелікоптер було арештовано в межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

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Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.

Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України, зазначають у Бюро.

Передісторія:

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Теми: ЖевагоДБР
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