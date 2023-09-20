Арештований вертоліт Жеваго передали військовим

Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Гелікоптер було арештовано в межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

Реклама:

Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.

Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України, зазначають у Бюро.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі