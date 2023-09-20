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Арестованный вертолет Жеваго передали военным

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 11:13
Арестованный вертолет Жеваго передали военным
фото ГБР

Арестованный вертолет экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте 2023 года.

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Сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

Это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины, отмечают в Бюро.

Предыстория:

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Темы: ЖевагоГБР
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