Арестованный вертолет Жеваго передали военным
Арестованный вертолет экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований
Детали: Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте 2023 года.
Сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.
Это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины, отмечают в Бюро.
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине. В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель.
- 30 марта 2023 года суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.
- По данным УП, украинская сторона подала апелляцию на решение суда города Шамбери.
Читайте также: В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?
Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье