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Одіозний ексвійськком Борисов не вносив заставу в 150 млн, розслідування продовжили – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 12:48
Одіозний ексвійськком Борисов не вносив заставу в 150 млн, розслідування продовжили – джерело
Борисов у Печерському районному суді Києва, 25 липня 2023 р. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Підозрюваний у незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби колишній одеський військком Євген Борисов перебуває в СІЗО, заставу в 150 мільйонів гривень він не вносив.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону продовжила строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо військкома до 3-х місяців (до 22.10.2023).

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В свою чергу Печерський районний суд Києва 19 вересня продовжив строк тримання під вартою Борисову до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень. 

За даними УП, заставу за Борисова не внесено.

Що передувало: 25 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову – тримання під вартою протягом 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали Борисова.

Борисова підозрюють: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану; в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Передісторія:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
  • Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Теми: Одесакорупція
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