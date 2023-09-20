Одіозний ексвійськком Борисов не вносив заставу в 150 млн, розслідування продовжили – джерело

Підозрюваний у незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби колишній одеський військком Євген Борисов перебуває в СІЗО, заставу в 150 мільйонів гривень він не вносив.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону продовжила строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо військкома до 3-х місяців (до 22.10.2023).

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В свою чергу Печерський районний суд Києва 19 вересня продовжив строк тримання під вартою Борисову до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень.

За даними УП, заставу за Борисова не внесено.

Що передувало: 25 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову – тримання під вартою протягом 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

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24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали Борисова.

Борисова підозрюють: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану; в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

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