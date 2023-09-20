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Одиозный экс-военком Борисов не вносил залог в 150 млн, расследование продолжили – источник

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 12:48
Одиозный экс-военком Борисов не вносил залог в 150 млн, расследование продолжили – источник
Борисов в Печерском районном суде Киева, 25 июля 2023 г. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Подозреваемый в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы бывший одесский военком Евгений Борисов находится в СИЗО, залог в 150 миллионов гривен он не вносил.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона продлила срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении военкома до 3-х месяцев (до 22.10.2023).

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В свою очередь Печерский районный суд Киева 19 сентября продлил срок содержания под стражей Борисову до 22 октября с альтернативой внесения залога в размере 149 998 024 гривен.

По данным УП, залог за Борисова не внесен.

Что предшествовало: 25 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову - содержание под стражей в течение 2-х месяцев с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

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24 июля работники ГБР совместно с прокурорами ОГП задержали Борисова.

Борисова подозревают: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы; в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенном в условиях военного положения; в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Темы: Одессакоррупция
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