Одиозный экс-военком Борисов не вносил залог в 150 млн, расследование продолжили – источник

Подозреваемый в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы бывший одесский военком Евгений Борисов находится в СИЗО, залог в 150 миллионов гривен он не вносил.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона продлила срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении военкома до 3-х месяцев (до 22.10.2023).

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В свою очередь Печерский районный суд Киева 19 сентября продлил срок содержания под стражей Борисову до 22 октября с альтернативой внесения залога в размере 149 998 024 гривен.

По данным УП, залог за Борисова не внесен.

Что предшествовало: 25 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову - содержание под стражей в течение 2-х месяцев с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

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24 июля работники ГБР совместно с прокурорами ОГП задержали Борисова.

Борисова подозревают: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы; в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенном в условиях военного положения; в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

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