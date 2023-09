У мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

Аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Афрік показав нові супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

Джерело: Афрік у Twitter

Пряма мова Афріка: "Нові супутникові знімки Криму показують дим, що підіймається зі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Нещодавні відеозаписи з землі показали, що кілька крилатих ракет Storm Shadow / SCALP, якими керує Україна, влучили в цей об'єкт".

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.



Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha