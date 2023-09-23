Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 10:39
У мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
скріншот

Аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Афрік показав нові супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

Джерело: Афрік у Twitter

Пряма мова Афріка: "Нові супутникові знімки Криму показують дим, що підіймається зі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Реклама:

Нещодавні відеозаписи з землі показали, що кілька крилатих ракет Storm Shadow / SCALP, якими керує Україна, влучили в цей об'єкт".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Теми: СевастопольКримокупаціяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Севастополь
У Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб
Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow – ЗМІ
Останні новини
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
15:32
Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 
15:12
фотоПонад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану
15:04
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
14:57
"Газпром" відзвітував про історичний крах видобутку газу
14:57
СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану
14:54
Кабмін звузив коло людей, які можуть перебувати в укриттях у дитячих садках
Усі новини...
Реклама: