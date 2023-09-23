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В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 10:39
В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
скриншот

Аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк показал новые спутниковые снимки штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

Источник: Африк в Twitter

Прямая речь Африка: "Новые спутниковые снимки Крыма показывают дым, поднимающийся из штаба Черноморского флота России в Севастополе.

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Недавние видеозаписи с земли показали, что несколько крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, которыми управляет Украина, попали в этот объект".

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Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: СевастопольКрымоккупацияракетный удар
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