Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 10:39
В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
скриншот

Аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк показал новые спутниковые снимки штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

Источник: Африк в Twitter

Прямая речь Африка: "Новые спутниковые снимки Крыма показывают дым, поднимающийся из штаба Черноморского флота России в Севастополе.

Реклама:

Недавние видеозаписи с земли показали, что несколько крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, которыми управляет Украина, попали в этот объект".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: СевастопольКрымоккупацияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Севастополь
В Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек
Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow - СМИ
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: