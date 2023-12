В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

Аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк показал новые спутниковые снимки штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

Источник: Африк в Twitter

Прямая речь Африка: "Новые спутниковые снимки Крыма показывают дым, поднимающийся из штаба Черноморского флота России в Севастополе.

Недавние видеозаписи с земли показали, что несколько крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, которыми управляет Украина, попали в этот объект".

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.



Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha