Окупанти відбивали ракетну атаку біля аеродрому Бельбек у Севастополі

Російські військові нібито збили ракету біля аеродрому Бельбек у Севастополі.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, канал інформаційного центру автомобільних доріг окупантів, який інформує про ситуацію на Кримському мості

Деталі: За словами Развожаєва, військові "відбивають ракетну атаку". Сили ППО росіян нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек, але "робота продовжується".

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Незадовго до цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Згодом Розвожаєв повідомив про скасування тривоги.

Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом, зараз він відкритий.

Передісторія: