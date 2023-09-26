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Окупанти відбивали ракетну атаку біля аеродрому Бельбек у Севастополі

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 02:34
Окупанти відбивали ракетну атаку біля аеродрому Бельбек у Севастополі
АЕРОПОРТ БЕЛЬБЕК НА МАПІ

Російські військові нібито збили ракету біля аеродрому Бельбек у Севастополі. 

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, канал інформаційного центру автомобільних доріг окупантів, який інформує про ситуацію на Кримському мості

Деталі: За словами Развожаєва, військові "відбивають ракетну атаку". Сили ППО росіян нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек, але "робота продовжується".

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Незадовго до цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Згодом Розвожаєв повідомив про скасування тривоги.

Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом, зараз він відкритий.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Теми: КримСевастопольракетний удар
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