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Панічні настрої у Криму будуть наростати – Подоляк

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 01:11
Панічні настрої у Криму будуть наростати – Подоляк
Михайло Подоляк, ФОТО GETTY IMAGES

Панічні настрої на Кримському півострові надалі будуть посилюватися.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", "Укрінформ"

Пряма мова Подоляка: "Панічні настрої – це складне питання. РФ пожиттєво знаходиться у панічних настроях. Тому вони всім погрожують. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися".

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Деталі: За його словами, для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму.

Радник керівника ОП зазначив, що росіяни наразі у Криму живуть під очікуванням атак, під сиренами і розуміють, що Крим є територією величезної небезпеки для них і що повітряний простір ними вже не так потужно контролюється.

Він заявив, що у росіян немає залізничного, наприклад сполучення через такі міста, як Мелітополь, Бердянськ тощо, до Ростовської області. І тому 80% забезпечення йде саме через Крим. Там знаходиться величезна інфраструктура складських спроможностей РФ: "Крим сьогодні – це ключ до суттєвого зменшення боєспроможності російських окупаційних угруповань".

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За його словами, серед стратегічних завдань для України - перерізати ключовий напрямок забезпечення російського окупаційного угруповання. Тобто, як пояснив радник керівника ОП, йдеться про те, щоб взяти під вогневий контроль, зокрема, Керченську протоку і знищити величезну складську інфраструктуру.

Він зазначив, що РФ наразі хоче не програти війну, але потрібно бути свідомими того, що вона має програти, і це - єдиний шанс дійти до якихось правил гри після війни.

Окремо Подоляк висловив думку, що історично Україна вже зафіксована як одна з найвеличніших країн сучасності 21-го сторіччя: "Україна вже довела, що може платити найвищу ціну (за своє право на існування – ред.). І сьогодні, мені здається, є небагато країн, які готові платити таку ціну за право бути самими собою".

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Теми: Крим
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