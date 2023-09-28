Панічні настрої у Криму будуть наростати – Подоляк
Панічні настрої на Кримському півострові надалі будуть посилюватися.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", "Укрінформ"
Пряма мова Подоляка: "Панічні настрої – це складне питання. РФ пожиттєво знаходиться у панічних настроях. Тому вони всім погрожують. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися".
Деталі: За його словами, для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму.
Радник керівника ОП зазначив, що росіяни наразі у Криму живуть під очікуванням атак, під сиренами і розуміють, що Крим є територією величезної небезпеки для них і що повітряний простір ними вже не так потужно контролюється.
Він заявив, що у росіян немає залізничного, наприклад сполучення через такі міста, як Мелітополь, Бердянськ тощо, до Ростовської області. І тому 80% забезпечення йде саме через Крим. Там знаходиться величезна інфраструктура складських спроможностей РФ: "Крим сьогодні – це ключ до суттєвого зменшення боєспроможності російських окупаційних угруповань".
За його словами, серед стратегічних завдань для України - перерізати ключовий напрямок забезпечення російського окупаційного угруповання. Тобто, як пояснив радник керівника ОП, йдеться про те, щоб взяти під вогневий контроль, зокрема, Керченську протоку і знищити величезну складську інфраструктуру.
Він зазначив, що РФ наразі хоче не програти війну, але потрібно бути свідомими того, що вона має програти, і це - єдиний шанс дійти до якихось правил гри після війни.
Окремо Подоляк висловив думку, що історично Україна вже зафіксована як одна з найвеличніших країн сучасності 21-го сторіччя: "Україна вже довела, що може платити найвищу ціну (за своє право на існування – ред.). І сьогодні, мені здається, є небагато країн, які готові платити таку ціну за право бути самими собою".
Передісторія:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.