Панические настроения в Крыму будут нарастать – Подоляк
Панические настроения на Крымском полуострове в дальнейшем будут усиливаться.
Источник: советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости", "Укринформ"
Прямая речь Подоляка: "Панические настроения - это сложный вопрос. РФ пожизненно находится в панических настроениях. Поэтому они всем угрожают. Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас зайдем куда-то, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться".
Детали: По его словам, для этого надо увеличить интенсивность огневого воздействия на то, что происходит в Крыму.
Советник руководителя ОП отметил, что россияне сейчас в Крыму живут под ожиданием атак, под сиренами и понимают, что Крым является территорией огромной опасности для них и воздушное пространство ими уже не так мощно контролируется.
Он заявил, что у россиян нет железнодорожного, например, сообщения через такие города, как Мелитополь, Бердянск и т.д., в Ростовскую область. И поэтому 80% обеспечения идет именно через Крым. Там находится огромная инфраструктура складских возможностей РФ: "Крым сегодня - это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок".
По его словам, среди стратегических задач для Украины - перерезать ключевое направление обеспечения российской оккупационной группировки. То есть, как пояснил советник руководителя ОП, речь идет о том, чтобы взять под огневой контроль, в частности, Керченский пролив и уничтожить огромную складскую инфраструктуру.
Он отметил, что РФ сейчас хочет не проиграть войну, но нужно осознавать, что она должна проиграть, и это - единственный шанс прийти к каким-то правилам игры после войны.
Отдельно Подоляк выразил мнение, что исторически Украина уже зафиксирована как одна из величайших стран современности 21-го века: "Украина уже доказала, что может платить самую высокую цену (за свое право на существование - ред.). И сегодня, мне кажется, есть немного стран, которые готовы платить такую цену за право быть самими собой".
Предыстория:
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
- 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.