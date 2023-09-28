Панические настроения в Крыму будут нарастать – Подоляк

Панические настроения на Крымском полуострове в дальнейшем будут усиливаться.

Источник: советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости", "Укринформ"

Прямая речь Подоляка: "Панические настроения - это сложный вопрос. РФ пожизненно находится в панических настроениях. Поэтому они всем угрожают. Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас зайдем куда-то, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться".

Реклама:

Детали: По его словам, для этого надо увеличить интенсивность огневого воздействия на то, что происходит в Крыму.

Советник руководителя ОП отметил, что россияне сейчас в Крыму живут под ожиданием атак, под сиренами и понимают, что Крым является территорией огромной опасности для них и воздушное пространство ими уже не так мощно контролируется.

Он заявил, что у россиян нет железнодорожного, например, сообщения через такие города, как Мелитополь, Бердянск и т.д., в Ростовскую область. И поэтому 80% обеспечения идет именно через Крым. Там находится огромная инфраструктура складских возможностей РФ: "Крым сегодня - это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок".

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, среди стратегических задач для Украины - перерезать ключевое направление обеспечения российской оккупационной группировки. То есть, как пояснил советник руководителя ОП, речь идет о том, чтобы взять под огневой контроль, в частности, Керченский пролив и уничтожить огромную складскую инфраструктуру.

Он отметил, что РФ сейчас хочет не проиграть войну, но нужно осознавать, что она должна проиграть, и это - единственный шанс прийти к каким-то правилам игры после войны.

Отдельно Подоляк выразил мнение, что исторически Украина уже зафиксирована как одна из величайших стран современности 21-го века: "Украина уже доказала, что может платить самую высокую цену (за свое право на существование - ред.). И сегодня, мне кажется, есть немного стран, которые готовы платить такую цену за право быть самими собой".

Предыстория: