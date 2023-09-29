У Криму після ударів по військових об'єктах ФСБ щодня затримує нібито "шпигунів"
П'ятниця, 29 вересня 2023, 12:27
У тимчасово окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання підозрюваних у "шпигунстві".
Джерело: Крим Реалії
Деталі: Зокрема, 29 вересня ФСБ РФ заявила про затримання жителя Керчі за підозрою в "шпигунстві".
Реклама:
45-річний чоловік нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України "вів фото- і відеофіксацію переміщення військової техніки" і передавав ці відомості "куратору".
Днем раніше російські силовики також заявили про затримання в Севастополі чоловіка за підозрою в "держзраді".
Нібито він "за завданням української розвідки" влаштувався будувати фортифікаційні споруди в Криму.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони РФ заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них − російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.