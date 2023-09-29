У Криму після ударів по військових об'єктах ФСБ щодня затримує нібито "шпигунів"

Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі. Фото ТАСС

У тимчасово окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання підозрюваних у "шпигунстві".

Джерело: Крим Реалії

Деталі: Зокрема, 29 вересня ФСБ РФ заявила про затримання жителя Керчі за підозрою в "шпигунстві".

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45-річний чоловік нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України "вів фото- і відеофіксацію переміщення військової техніки" і передавав ці відомості "куратору".

Днем раніше російські силовики також заявили про затримання в Севастополі чоловіка за підозрою в "держзраді".

Нібито він "за завданням української розвідки" влаштувався будувати фортифікаційні споруди в Криму.

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