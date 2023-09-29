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У Криму після ударів по військових об'єктах ФСБ щодня затримує нібито "шпигунів"

Ірина БалачукП'ятниця, 29 вересня 2023, 12:27
У Криму після ударів по військових об'єктах ФСБ щодня затримує нібито шпигунів
Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі. Фото ТАСС

У тимчасово окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання підозрюваних у "шпигунстві".

Джерело: Крим Реалії

Деталі: Зокрема, 29 вересня ФСБ РФ заявила про затримання жителя Керчі за підозрою в "шпигунстві".

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45-річний чоловік нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України "вів фото- і відеофіксацію переміщення військової техніки" і передавав ці відомості "куратору".

Днем раніше російські силовики також заявили про затримання в Севастополі чоловіка за підозрою в "держзраді".

Нібито він "за завданням української розвідки" влаштувався будувати фортифікаційні споруди в Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони РФ заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них − російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Теми: Кримокупаціяшпигунство
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