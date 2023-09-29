В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы "шпионов"
Пятница, 29 сентября 2023, 12:27
Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".
Источник: Крым Реалии
Детали: В частности, 29 сентября ФСБ РФ заявила о задержании жителя Керчи по подозрению в "шпионаже".
Реклама:
45-летний мужчина якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору".
Днем ранее российские силовики также заявили о задержании в Севастополе мужчины по подозрению в "госизмене".
Якобы он "по заданию украинской разведки" устроился строить фортификационные сооружения в Крыму.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Утром 22 сентября Министерство обороны РФ заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них − российские генералы.
- К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.