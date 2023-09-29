В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы "шпионов"

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе. Фото ТАСС

Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".

Источник: Крым Реалии

Детали: В частности, 29 сентября ФСБ РФ заявила о задержании жителя Керчи по подозрению в "шпионаже".

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45-летний мужчина якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору".

Днем ранее российские силовики также заявили о задержании в Севастополе мужчины по подозрению в "госизмене".

Якобы он "по заданию украинской разведки" устроился строить фортификационные сооружения в Крыму.

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