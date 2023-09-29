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В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы "шпионов"

Ирина БалачукПятница, 29 сентября 2023, 12:27
В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы шпионов
Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе. Фото ТАСС

Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".

Источник: Крым Реалии

Детали: В частности, 29 сентября ФСБ РФ заявила о задержании жителя Керчи по подозрению в "шпионаже".

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45-летний мужчина якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору".

Днем ранее российские силовики также заявили о задержании в Севастополе мужчины по подозрению в "госизмене".

Якобы он "по заданию украинской разведки" устроился строить фортификационные сооружения в Крыму.

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Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны РФ заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них − российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: Крымоккупацияшпионаж
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