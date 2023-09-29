Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів

Окупаційна влада Севастополя сподівається, що Росія посилить роботу протиповітряної оборони в окупованому нею Криму.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв в ефірі телеканалу "Россия-24" і у себе в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Пряма мова Развозжаєва: "Ми в певній новій реальності живемо, другий тиждень закінчується після першого ракетного удару по Севморзаводу, ну і, звісно, найтяжча для міста подія з погляду психологічного сприйняття – удар по штабу Чорноморського флоту, який минулої п'ятниці стався...

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Зрозуміло, що люди переживають, є роздратування, є злість до противника, є надія, що наше ППО зробить висновки з цих ситуацій і посилить роботу. І точно така робота буде зроблена".

Деталі: Telegram-канал "Крымский ветер" також повідомив, що "російський уряд Севастополя" переїхав із будівлі на вулиці Леніна 2 "в якісь підвали", розосередившись.

Передісторія: