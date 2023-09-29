Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
Окупаційна влада Севастополя сподівається, що Росія посилить роботу протиповітряної оборони в окупованому нею Криму.
Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв в ефірі телеканалу "Россия-24" і у себе в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"
Пряма мова Развозжаєва: "Ми в певній новій реальності живемо, другий тиждень закінчується після першого ракетного удару по Севморзаводу, ну і, звісно, найтяжча для міста подія з погляду психологічного сприйняття – удар по штабу Чорноморського флоту, який минулої п'ятниці стався...
Зрозуміло, що люди переживають, є роздратування, є злість до противника, є надія, що наше ППО зробить висновки з цих ситуацій і посилить роботу. І точно така робота буде зроблена".
Деталі: Telegram-канал "Крымский ветер" також повідомив, що "російський уряд Севастополя" переїхав із будівлі на вулиці Леніна 2 "в якісь підвали", розосередившись.
Передісторія:
- У ніч на 13 вересня українські сили атакували судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе (Севморзавод) у районі Кілен-балки в Севатсополі, було серйозно пошкоджено два судна: великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
- 20 вересня був удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового (Нахімовський район Севастополя).
- 22 вересня в окупованому Севастополі знову лунали вибухи. Очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Супутникові знімки та відео свідчать, що було кілька влучань.
- Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі знищено 34 офіцери, серед них нібито й командувач ЧФ РФ, хоча в Росії спростовують це.
- Через пошкодження окупантам довелося демонтувати будівлю штабу ЧФ РФ у Севастополі шляхом "контрольованого підриву".