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Розслідування не знайшло доказів постачання зброї в Росію – президент ПАР

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 03:38
Розслідування не знайшло доказів постачання зброї в Росію – президент ПАР
Сиріл Рамафоса, фото: Getty Images

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що розслідування не знайшло доказів того, що російське судно наприкінці минулого року вивозило з країни зброю, призначену для Росії.

Джерело: Рамафоса, цитує Reuters

Пряма мова: "Група експертів встановила, що немає жодних доказів, які б підтверджували твердження, що судно перевозило зброю з Південної Африки, призначену для Росії".

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"Жодного дозволу на експорт зброї не було видано, і ніякої зброї не було вивезено".

Деталі: За словами Рамафоси, корабель пришвартувався до бази, щоб доставити обладнання, яке було замовлене для Сил національної оборони ПАР південноафриканською компанією Armscor, що займається закупівлею озброєння.

Він сказав, що не може розголошувати деталі вивантаженого обладнання, оскільки це може поставити під загрозу важливі військові операції і життя південноафриканських солдатів.

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"Якщо розглянути всі питання, то жодне із звинувачень у постачанні зброї до Росії не підтвердилося, – сказав Рамафоса. – Жоден з тих, хто висунув ці звинувачення, не зміг надати жодних доказів на підтримку претензій, які були висунуті проти нашої країни".

Що передувало: Посол США в Південній Африці Рубен Брігеті заявив у травні місцевим журналістам, що російське вантажне судно "Леді Р" завантажило зброю на військово-морській базі поблизу Кейптауна в грудні минулого року, що викликало дипломатичний скандал.

Звинувачення США поставили під сумнів нейтральну позицію Південної Африки.

Коли ці звинувачення були висунуті, південноафриканські офіційні особи поспішили відкинути їх, і Рамафоса розпочав незалежне розслідування, яке очолив суддя у відставці.

Теми: ПАРзброяРосія
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