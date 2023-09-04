РФ застосовує хакерські атаки проти українських військових − британська розвідка
Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості, зокрема і хакерські атаки та шкідливе програмне забезпечення, для підтримки свого вторгнення в Україну, заявила розвідка Великої Британії
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 4 вересня
Деталі: У відомстві нагадали, що 31 серпня Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC ) разом з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.
Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm, яку пов'язують з Головним центром спецтехнологій Головного розвідувального управління Генштабу Росії.
Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також збір і вилучення даних з них. Програмне забезпечення націлене і на додатки, які використовують українські військові.
Дослівно британська розвідка: "Дуже ймовірно, що Infamous Chisel використовувалося з метою крадіжки чутливої військової інформації. Ця діяльність демонструє, що Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості для підтримки вторгнення в Україну".
Передісторія:
- Британська влада попереджала про ризики використання чатботів, керованих штучним інтелектом, стверджуючи, що їх можна обманом змусити виконувати шкідливі завдання.
- У попередньому розвідувальному огляді Міноборони Британії йшлося, що Росія з кінця червня звертається до громадян сусідніх країн та мігрантів з Центральної Азії, що завербувати їх для участі у бойових діях в Україні.