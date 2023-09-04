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РФ застосовує хакерські атаки проти українських військових − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 09:43
РФ застосовує хакерські атаки проти українських військових − британська розвідка
Фото ілюстративне з pixabay.com

Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості, зокрема і хакерські атаки та шкідливе програмне забезпечення, для підтримки свого вторгнення в Україну, заявила розвідка Великої Британії

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 4 вересня

Деталі: У відомстві нагадали, що 31 серпня Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC ) разом з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

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Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm, яку пов'язують з Головним центром спецтехнологій Головного розвідувального управління Генштабу Росії.

Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також збір і вилучення даних з них. Програмне забезпечення націлене і на додатки, які використовують українські військові.

Дослівно британська розвідка: "Дуже ймовірно, що Infamous Chisel використовувалося з метою крадіжки чутливої військової інформації. Ця діяльність демонструє, що Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості для підтримки вторгнення в Україну".

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Теми: РосіяхакериЗбройні силирозвідка
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