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Пентагон цієї ночі випробовує міжконтинентальну балістичну ракету 

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 04:05
Пентагон цієї ночі випробовує міжконтинентальну балістичну ракету 
ФОто U.S. Army Space and Missile Defense Command

США повідомили Росію про заплановане випробування балістичної ракети без озброєння, заявив Пентагон

Джерело: CNN з посиланням на Міністерство оборони США

Деталі: США повідомили Росію про майбутнє випробування балістичної ракети без бойової частини, заплановане на ніч з вівторка на середу, інформує Пентагон.

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Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без озброєння буде здійснено з Ванденберзької бази космічних сил. 

Ці випробування були заплановані кілька років тому, заявив прес-секретар Пентагону Пат Райдер.

Райдер назвав випробування "рутинним", і воно має на меті перевірити ефективність і точність частини ядерної тріади США, яка складається з балістичних ракет, атомних підводних човнів і стратегічних бомбардувальників. 

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Пряма мова: "Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали повідомлення перед запуском, відповідно до  Гаазького кодексу поведінки і заздалегідь повідомили російський уряд згідно з нашими двосторонніми зобов'язаннями".

Теми: США
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