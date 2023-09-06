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Поліція розслідує напад на українських підлітків в Единбурзі

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 08:15

Британська поліція розслідує напад, ймовірно, на расовому підґрунті на трьох українських підлітків в шотландському Единбурзі минулими вихідними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Хлопці, двоє у віці 13 років і один у віці 15 років, постраждали після того, як у неділю ввечері до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі.

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Одному з 13-річних хлопців завдали ножових поранень, іншому – рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.

Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд.

Вона звернулася по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.

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Детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн сказав: "Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати".

"Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за цей напад" – зааявив Фейрбейрн.

Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а в понеділок про інцидент повідомили в поліцію.

Як повідомлялося, прокуратура німецького Геттінгена розпочала попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика: чоловік напав на групу дітей, бо вони розмовляли українською мовою.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

Теми: Велика Британія
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