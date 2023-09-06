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Полиция расследует нападение на украинских подростков в Эдинбурге

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 08:15

Британская полиция расследует нападение, вероятно, на расовой почве на трех украинских подростков в шотландском Эдинбурге в минувшие выходные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Парни, двое в возрасте 13 лет и один в возрасте 15 лет, пострадали после того, как в воскресенье вечером к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде.

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Одному из 13-летних парней нанесли ножевые ранения, другому – рваные раны на ухе, а 15-летнего парня ударили кулаком.

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, пытаясь найти ответственных за нападение на Ниддри Мейнс-роуд.

Она обратилась за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, который произошел около 20:30.

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Детектив-инспектор Кит Фейрбейрн сказал: "Я знаю, что во время нападения в этом районе были представители общественности, и я прошу их связаться с нами и поделиться любой информацией, которую они могут иметь".

"Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, которые были одеты в темную одежду. Возможно, вы видели их где-то в другом месте? Видели, как они убегали? Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за это нападение" – заявил Фейрбейрн.

Пострадавшим ребятам оказали помощь в больнице, а в понедельник об инциденте сообщили в полицию.

Как сообщалось, прокуратура немецкого Геттингена начала предварительное расследование по факту покушения на убийство 10-летнего украинского мальчика: мужчина напал на группу детей, потому что они разговаривали на украинском языке.

Напомним, в конце августа в Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Темы: Великобритания
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