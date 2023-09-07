У США впевнені, що Україна відповідально використає боєприпаси зі збідненим ураном

У США впевнені в тому, що Україна буде відповідально використовувати снаряди зі збідненим ураном для танків, заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх (танкові боєприпаси зі збідненим ураном, - ред.) відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території на сході та півночі".

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Передісторія: 6 вересня США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. За даними Пентагону, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.