У США впевнені, що Україна відповідально використає боєприпаси зі збідненим ураном
Четвер, 7 вересня 2023, 03:41
У США впевнені в тому, що Україна буде відповідально використовувати снаряди зі збідненим ураном для танків, заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх (танкові боєприпаси зі збідненим ураном, - ред.) відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території на сході та півночі".
Реклама:
Передісторія: 6 вересня США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. За даними Пентагону, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.