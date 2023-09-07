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В США уверены, что Украина ответственно использует боеприпасы с обедненным ураном

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 03:41
В США уверены, что Украина ответственно использует боеприпасы с обедненным ураном
Танк Абрамс, Фото asc.army.mil

В США уверены в том, что Украина будет ответственно использовать снаряды с обедненным ураном для танков, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Источник: CNN

Прямая речь: "Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их (танковые боеприпасы с обедненным ураном – ред.) ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории на востоке и севере".

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Предыстория: 6 сентября США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. По данным Пентагона, пакет, стоимость которого оценивается в 175 миллионов долларов, будет содержать 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Темы: СШАоружие
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