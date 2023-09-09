На Куп’янському напрямку дрон прикордонників влучив у командний пункт окупантів

Дрон-камікадзе українських прикордонників штурмової бригади "Гвардії наступу" пошкодив командний пункт росіян на Куп’янському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Під час проведення аеророзвідки на Куп’янському напрямку прикордонники штурмової бригади "Сталевий кордон" "Гвардії наступу" виявили командний пункт ворога.

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Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який "тихенько" зробив свою справу.

Як результат – пошкоджений позашляховик та частина будівлі".

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Деталі: Прикордонники оприлюднили відео операції.