Кількість загиблих у Грозі вже сягнула 53 осіб, серед них староста округу

Трагедія у селі Гроза: прощаються з загиблими від російського удару - фото УП

Криміналісти ідентифікували 53 загиблих під час ракетного удару по Грозі в Куп'янському районі Харківської області, але кількість жертв може ще зрости.

Джерело: начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на брифінгу 10 жовтня, цитує "Суспільне"

Пряма мова Болвінова: "Ми ідентифікували станом на зараз 53 людини, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих – остаточна кількість може збільшитися".

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Деталі: Представник поліції зазначив, що загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти. Усі заяви були відпрацьовані.

"Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. П'ятеро нині зниклі безвісти", – розповів Болвінов.

За його словами, криміналісти провели 288 ДНК-досліджень.

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Пряма мова: "Без перерви ми збираємо рештки цивільних людей. З першої хвилини попри надскладні моральні умови ми збирали рештки вбитих у селі Гроза та встановлювали цих людей. Понівечені тіла доводилося збирати по частинах. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми робимо це і досі. ДНК-лабораторії працюють цілодобово вже п'яту добу. Криміналісти й слідчі також".

Більше деталей: Серед загиблих внаслідок ракетного удару по селу Грозі, – староста Петропільського старостинського округу Олександр Нечволод, повідомив також Болвінов.

Йому було 60 років.

"Яким чином його ідентифікували, я зможу сказати згодом. Ракета розірвала деяких людей на такі частини, що нам доводиться зараз їх збирати. Потрібно уявити, що "Іскандер", який руйнує будинки, поцілив по тому місцю, де зібралися люди. По всіх вилучених частинах ми проводимо ДНК-дослідження. Ми знаємо, що це людина, за частиною руки, пальця. Тому це зараз важко, це дуже кропітка робота", – поділився Болвінов.

Передісторія:

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