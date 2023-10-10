Количество погибших в Грозе уже достигло 53 человек, среди них староста округа

Криминалисты идентифицировали 53 погибших во время ракетного удара по Грозе в Купянском районе Харьковской области, но количество жертв может еще возрасти.

Источник: начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на брифинге 10 октября, цитирует "Суспільне"

Прямая речь Болвинова: "Мы идентифицировали по состоянию на сейчас 53 человека, которые погибли. Поэтому можно заявить, что на сегодня у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших – окончательное количество (жертв) может увеличиться".

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Детали: Представитель полиции отметил, что в целом полиция получила 22 заявления о пропавших без вести. Все заявления были отработаны.

"Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13 мы идентифицировали среди трупов. Пятеро сейчас пропавшие без вести", – рассказал Болвинов.

По его словам, криминалисты провели 288 ДНК-исследований.

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Прямая речь: "Без перерыва мы собираем останки гражданских людей. С первой минуты несмотря на сложнейшие моральные условия мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям. Мы исследовали 135 останков тел. Мы делаем это до сих пор. ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки. Криминалисты и следователи также".

Больше деталей: Среди погибших в результате ракетного удара по селу Грозе, – староста Петропольского старостинского округа Александр Нечволод, сообщил также Болвинов.

Ему было 60 лет.

"Каким образом его идентифицировали, я смогу сказать позже. Ракета разорвала некоторых людей на такие части, что нам приходится сейчас их собирать. Нужно представить, что "Искандер", который разрушает дома, попал по тому месту, где собрались люди. По всем изъятым частям мы проводим ДНК-исследования. Мы знаем, что это человек, по части руки, пальца. Поэтому это сейчас тяжело, это очень кропотливая работа", – поделился Болвинов.

Предыстория:

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