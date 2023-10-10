Путін уперше прокоментував палестино-ізраїльську війну та згадав Україну

Президент країни-агресора Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані уперше прокоментував бойові дії між Ізраїлем та іслімістським угрупованням ХАМАС, згадав війну в Україні та назвав "провальною" політику США на Близькому Сході.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "І українська криза (агресія Росії проти України – ред.) триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході".

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Деталі: Путін звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони начебто "намагалися монополізувати врегулювання", а не шукали прийнятних для обох сторін компромісів.

Президент Росії вважає, що США, "просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони".

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