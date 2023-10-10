Путін уперше прокоментував палестино-ізраїльську війну та згадав Україну
Президент країни-агресора Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані уперше прокоментував бойові дії між Ізраїлем та іслімістським угрупованням ХАМАС, згадав війну в Україні та назвав "провальною" політику США на Близькому Сході.
Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"
Пряма мова Путіна: "І українська криза (агресія Росії проти України – ред.) триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході".
Деталі: Путін звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони начебто "намагалися монополізувати врегулювання", а не шукали прийнятних для обох сторін компромісів.
Президент Росії вважає, що США, "просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони".
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.