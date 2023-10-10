Путин впервые прокомментировал палестино-израильскую войну и упомянул Украину

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани впервые прокомментировал боевые действия между Израилем и ислимистской группировкой ХАМАС, вспомнил войну в Украине и назвал "провальной" политику США на Ближнем Востоке.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "И украинский кризис (агрессия России против Украины - ред.) продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке".

Реклама:

Детали: Путин обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы "пытались монополизировать урегулирование", а не искали приемлемых для обеих сторон компромиссов.

Президент России считает, что США, "продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны".

Предистория: