Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин впервые прокомментировал палестино-израильскую войну и упомянул Украину

Станислав ПогориловВторник, 10 октября 2023, 15:35
Путин впервые прокомментировал палестино-израильскую войну и упомянул Украину
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани впервые прокомментировал боевые действия между Израилем и ислимистской группировкой ХАМАС, вспомнил войну в Украине и назвал "провальной" политику США на Ближнем Востоке.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "И украинский кризис (агрессия России против Украины - ред.) продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке".

Реклама:

Детали: Путин обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы "пытались монополизировать урегулирование", а не искали приемлемых для обеих сторон компромиссов.

Президент России считает, что США, "продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПутинИзраильвойнаБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Путин
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины
Риск эскалации бледнеет по сравнению с тем, что Путин может победить - Столтенберг
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: