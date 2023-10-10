Путин впервые прокомментировал палестино-израильскую войну и упомянул Украину
Президент страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани впервые прокомментировал боевые действия между Израилем и ислимистской группировкой ХАМАС, вспомнил войну в Украине и назвал "провальной" политику США на Ближнем Востоке.
Источник: пропагандисты "РИА "Новости"
Прямая речь Путина: "И украинский кризис (агрессия России против Украины - ред.) продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке".
Детали: Путин обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы "пытались монополизировать урегулирование", а не искали приемлемых для обеих сторон компромиссов.
Президент России считает, что США, "продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны".
Предистория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.