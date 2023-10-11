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СБУ вышла на предателей, которые навели "Искандер" на кафе в селе Гроза

Валентина РоманенкоСреда, 11 октября 2023, 10:01
СБУ вышла на предателей, которые навели Искандер на кафе в селе Гроза
погибшие в Грозе. фото Нацполиции

Служба безопасности Украины "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Источник: пресс-служба СБУпрокуратура Харьковщины

Детали: Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

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За это фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там одного из них назначили "водителем конвойной группы", другого - "инспектором дорожно-патрульной службы".

 
 

Однако, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.

По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

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Для этого "втемную" привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины.

Под видом дружеских разговоров и переписки в мессенджере предатели выпытывали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию, отмечают в спецслужбе.

 
 

Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.

Полученные сведения россияне использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 53 мирных жителя, среди них - малолетний ребенок. Еще шестеро гражданских были ранены.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для установления их местонахождения и наказания.

 

Дополнительно: Журналисты "Слідство.Інфо" напоминают, что в 2022 году выпустили расследование об этой семье коллаборационистов, которые во время оккупации Харьковщины перешли на сторону врага: сдавали атошников и помогали россиянам лучше прицеливаться по позициям ВСУ.

Предыстория:

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Темы: Харьковская областьвойнаСБУ
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