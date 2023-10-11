СБУ вышла на предателей, которые навели "Искандер" на кафе в селе Гроза
Служба безопасности Украины "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.
Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковщины
Детали: Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.
За это фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там одного из них назначили "водителем конвойной группы", другого - "инспектором дорожно-патрульной службы".
Однако, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.
По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.
Для этого "втемную" привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины.
Под видом дружеских разговоров и переписки в мессенджере предатели выпытывали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.
По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию, отмечают в спецслужбе.
Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.
Полученные сведения россияне использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".
Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 53 мирных жителя, среди них - малолетний ребенок. Еще шестеро гражданских были ранены.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку оба злоумышленника скрываются на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для установления их местонахождения и наказания.
Дополнительно: Журналисты "Слідство.Інфо" напоминают, что в 2022 году выпустили расследование об этой семье коллаборационистов, которые во время оккупации Харьковщины перешли на сторону врага: сдавали атошников и помогали россиянам лучше прицеливаться по позициям ВСУ.
Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста".
- 10 октября стало известно, что криминалисты идентифицировали 53 погибших во время ракетного удара по Грозе, но количество жертв может еще возрасти.
- В Национальной полиции Украины опровергли слова Небензи о "неонацистах" в Грозе.
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