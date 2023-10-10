У поліції спростували слова Небензі про "неонацистів" у Грозі
Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов пояснив, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив у лавах ЗСУ і загинув у 2022 році.
Джерело: Болвінов у коментарі "Радіо Свобода"
Деталі: Так у поліції відреагували на слова постійного представника Росії в ООН Василя Небензі щодо російського ракетного удару по кафе в селі Гроза Харківської області.
Небензя заявив, що удар був під час похорону одного з нібито "високопоставлених українських націоналістів" і "в них брали участь багато його спільників неонацистів".
Болвінов спростував ці заяви і наголосив, що Козир загинув у 2022 році, а на його поминках зібралися місцеві жителі.
Пряма мова: "Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної.
Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця".
Передісторія:
- 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
- Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
- Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав мотивом удару по Грозі те, що там був похорон нібито "високопоставленого українського націоналіста".
- 10 жовтня стало відомо, що криміналісти ідентифікували 53 загиблих під час ракетного удару по Грозі, але кількість жертв може ще зрости.
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"Дитинка у морзі лежить. Не знаєм, чи наша". Як село Гроза переживає масове вбивство та готується до поховання жертв росіян