У поліції спростували слова Небензі про "неонацистів" у Грозі

Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов пояснив, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив у лавах ЗСУ і загинув у 2022 році.

Джерело: Болвінов у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: Так у поліції відреагували на слова постійного представника Росії в ООН Василя Небензі щодо російського ракетного удару по кафе в селі Гроза Харківської області.

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Небензя заявив, що удар був під час похорону одного з нібито "високопоставлених українських націоналістів" і "в них брали участь багато його спільників неонацистів".

Болвінов спростував ці заяви і наголосив, що Козир загинув у 2022 році, а на його поминках зібралися місцеві жителі.

Пряма мова: "Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної.

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Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця".

Передісторія:

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