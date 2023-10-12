Румунія закликала Росію припинити атакувати Україну, бо знову дрон упав на її території
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску закликала Росію припинити постійні атаки на Україну, зокрема Одещину, які безпосередньо стосуються й румунської території: в ніч на 11 жовтня там упав черговий безпілотник.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт Лумініце Одобеску та повідомлення Міноборони Румунії
Деталі: Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".
Пряма мова Одобеску: "На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини".
Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes.— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023
Деталі: Раніше Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території близько 05:00 ранку в середу виявили безпілотник, що прилетів "із зони конфлікту в Україні".
Сталось це на тлі чергових російських атак дронами-камікадзе на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону. Під час обстеження місця падіння спеціальні служби виявили кратер від імовірного падіння безпілотника.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали у відомстві.
Це не перший подібний інцидент. Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.