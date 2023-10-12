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Румунія закликала Росію припинити атакувати Україну, бо знову дрон упав на її території

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 13:22
Румунія закликала Росію припинити атакувати Україну, бо знову дрон упав на її території
Luminita Odobescu, X (Twitter)

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску закликала Росію припинити постійні атаки на Україну, зокрема Одещину, які безпосередньо стосуються й румунської території: в ніч на 11 жовтня там упав черговий безпілотник.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт Лумініце Одобеску та повідомлення Міноборони Румунії

Деталі: Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

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Пряма мова Одобеску: "На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини".

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Деталі: Раніше Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території близько 05:00 ранку в середу виявили безпілотник, що прилетів "із зони конфлікту в Україні".

Сталось це на тлі чергових російських атак дронами-камікадзе на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону. Під час обстеження місця падіння спеціальні служби виявили кратер від імовірного падіння безпілотника.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали у відомстві.

Це не перший подібний інцидент. Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

Теми: РумуніяРосіяШахедвійна
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