Румунія закликала Росію припинити атакувати Україну, бо знову дрон упав на її території

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску закликала Росію припинити постійні атаки на Україну, зокрема Одещину, які безпосередньо стосуються й румунської території: в ніч на 11 жовтня там упав черговий безпілотник.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт Лумініце Одобеску та повідомлення Міноборони Румунії

Деталі: Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

Пряма мова Одобеску: "На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини".

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes.