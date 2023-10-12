Румыния призвала Россию прекратить атаковать Украину, ибо снова дрон упал на ее территории

Министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности Одесскую область, которые непосредственно касаются и румынской территории: в ночь на 11 октября там упал очередной беспилотник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит Луминице Одобеску и сообщение Минобороны Румынии

Детали: Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

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Прямая речь Одобеску: "На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления".

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) October 12, 2023

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Детали: Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории около 05:00 утра в среду обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине". Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы.

При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.