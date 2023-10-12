Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния призвала Россию прекратить атаковать Украину, ибо снова дрон упал на ее территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 13:22
Румыния призвала Россию прекратить атаковать Украину, ибо снова дрон упал на ее территории
Luminita Odobescu, X (Twitter)

Министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности Одесскую область, которые непосредственно касаются и румынской территории: в ночь на 11 октября там упал очередной беспилотник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит Луминице Одобеску и сообщение Минобороны Румынии

Детали: Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

Реклама:

Прямая речь Одобеску: "На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории около 05:00 утра в среду обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине". Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы. 

При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

Темы: РумынияРосcияШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Румыния
Зеленский анонсировал расширение транспортных коридоров с Румынией
Зеленский встретился с руководством парламента и правительства Румынии
Зеленский после встречи с президентом Румынии: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: