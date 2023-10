Румыния призвала Россию прекратить атаковать Украину, ибо снова дрон упал на ее территории

Министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску призвала Россию прекратить постоянные атаки на Украину, в частности Одесскую область, которые непосредственно касаются и румынской территории: в ночь на 11 октября там упал очередной беспилотник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит Луминице Одобеску и сообщение Минобороны Румынии

Детали: Глава румынского МИД назвала "отвратительными" российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, добавив, что они снова "привели к серьезным последствиям на территории Румынии".

Прямая речь Одобеску: "На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления".

Heinous Russian attacks on #Ukraine civilian infrastructure had again serious consequences on #Romania’s territory. New evidence of impact was found on Romania's soil. We call on Russia to stop these #war crimes.