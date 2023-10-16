ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ, The Times of Israel

Деталі: За даними ЦАХАЛу, Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угрупування, був убитий в результаті авіаудару.

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Військові заявляють, що в неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

За даними ЦАХАЛу, серед цілей були військові штаби ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет.

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 ВІДЕО ДНЯ October 15, 2023

Нагадаємо: Армія оборони Ізраїлю повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

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