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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 06:04
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС
ЦАХАЛ атакує Сектор Гази. скриншот відео

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ, The Times of Israel

Деталі: За даними ЦАХАЛу, Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угрупування, був убитий в результаті авіаудару.

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Військові заявляють, що в неділю вони завдали ударів по більш ніж 250 цілях по всьому Сектору Гази, переважно на півночі.

За даними ЦАХАЛу, серед цілей були військові штаби ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти і кілька пускових установок для ракет.

Нагадаємо: Армія оборони Ізраїлю повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

Передісторія:

Теми: Ізраїльвійна
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