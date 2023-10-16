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ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 октября 2023, 06:04
ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС
ЦАХАЛ атакует Сектор Газа. скриншот видео

Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удар и уничтожила одного из главарей ХАМАС Муатаза Ида в Секторе Газа.

Источник: ЦАХАЛ, The Times of Israel

Детали: По данным ЦАХАЛа, Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, был убит в результате авиаудара.

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Военные заявляют, что в воскресенье они нанесли удары по более чем 250 целям по всему Сектору Газы, преимущественно на севере.

По данным ЦАХАЛа, среди целей были военные штабы ХАМАСа и Палестинского исламского джихада, наблюдательные пункты и несколько пусковых установок для ракет.

Напомним: Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.

Предыстория:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
  • Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
  • Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
  • 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

Темы: Израильвойна
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