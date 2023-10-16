ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС
Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удар и уничтожила одного из главарей ХАМАС Муатаза Ида в Секторе Газа.
Источник: ЦАХАЛ, The Times of Israel
Детали: По данным ЦАХАЛа, Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, был убит в результате авиаудара.
Военные заявляют, что в воскресенье они нанесли удары по более чем 250 целям по всему Сектору Газы, преимущественно на севере.
По данным ЦАХАЛа, среди целей были военные штабы ХАМАСа и Палестинского исламского джихада, наблюдательные пункты и несколько пусковых установок для ракет.
חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה
מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.