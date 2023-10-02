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Кулеба: Членство України в ЄС буде першосортним

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 17:52
Кулеба: Членство України в ЄС буде першосортним
Дмитро Кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодних дискусій між Україною та ЄС стосовно неповного членства не ведеться.

Джерело: Кулеба на пресконференції в Києві за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, відповідаючи на запитання "Європейської правди"

Деталі: Голова МЗС коментував заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який минулого тижня сказав, що Україну не влаштує членство в ЄС "другого сорту".

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За його словами, таких пропозицій до Києва в Брюсселі не лунало, й дискусія ведеться згідно з розумінням, що Україна стане повноправним членом ЄС.

"Україна – першосортна держава, і її членство в ЄС теж буде першосортним", – додав Кулеба.

Своєю чергою топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель сказав, що поняття "часткового чи 35%-го членства" в ЄС не існує.

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"Членство – це членство. Я не розумію, звідки це береться", – зазначив він.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомили, що Франція та Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

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Теми: ЄСУкраїнаКулеба Дмитро
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