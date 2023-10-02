Кримських татар Джелялова і братів Ахтемових етапували з Криму до РФ

Російські окупанти 2 жовтня вивезли з Криму засуджених першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (Джелялова) та активістів Асана Ахтемова й Азіза Ахтемова, їх етапували до в'язниць Російської Федерації.

Джерело: дружина кримського політика й активіста Нарімана Джелялова Левіза Джелялова у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні Нарімана, Асана і Азіза насильно вивезли з Криму, етапувавши до в'язниць.

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Я навіть уявити не можу, як важко Наріману їхати з Криму, адже його любов до Батьківщини – вона невичерпна. Незважаючи на погрози, він один із тих, які залишалися і боролися за право вільно і чесно жити в Криму".

Деталі: Левіза Джелялова наголосила, що окупаційна влада звинуватила ні в чому не винних людей "у безглуздих і абсурдних діяннях", сфабрикувала справу проти Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.

За її словами, працівники СІЗО в останні кілька тижнів перебування Нарімана там також перешкоджали їхнім зустрічам і спілкуванню за допомогою листів і дзвінків. Джелял лише зміг передати послання через адвоката і запевнив, що їде не з власної волі.

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Передісторія:

23 серпня 2021 року, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

3-4 вересня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.

ФСБ заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму, а Нарімана Джелялова назвала посередником.

21 вересня 2022 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму оголосив вирок фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" в Перевальному: Нарімана Джелялова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Асана Ахтемова – до 15 років, Азіза Ахтемова – до 13 років колонії суворого режиму, усім їм також присудили штрафи.

У квітні 2023 року правозахисні організації закликали світ завадити депортації на територію РФ незаконно засуджених кримських татар Нарімана Джелялова і братів Ахтемових, а Росію – негайно звільнити їх як громадян України, затриманих за політичними мотивами.

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