Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кримських татар Джелялова і братів Ахтемових етапували з Криму до РФ

Олена РощінаПонеділок, 2 жовтня 2023, 12:02
Кримських татар Джелялова і братів Ахтемових етапували з Криму до РФ
Брати Ахметови і Наріман Джелялов, колаж із Facebook Левізи Джелялової

Російські окупанти 2 жовтня вивезли з Криму засуджених першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (Джелялова) та активістів Асана Ахтемова й Азіза Ахтемова, їх етапували до в'язниць Російської Федерації.

Джерело: дружина кримського політика й активіста Нарімана Джелялова Левіза Джелялова у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні Нарімана, Асана і Азіза насильно вивезли з Криму, етапувавши до в'язниць.

Реклама:

Я навіть уявити не можу, як важко Наріману їхати з Криму, адже його любов до Батьківщини – вона невичерпна. Незважаючи на погрози, він один із тих, які залишалися і боролися за право вільно і чесно жити в Криму". 

Деталі: Левіза Джелялова наголосила, що окупаційна влада звинуватила ні в чому не винних людей "у безглуздих і абсурдних діяннях", сфабрикувала справу проти Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.

За її словами, працівники СІЗО в останні кілька тижнів перебування Нарімана там також перешкоджали їхнім зустрічам і спілкуванню за допомогою листів і дзвінків. Джелял лише зміг передати послання через адвоката і запевнив, що їде не з власної волі. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 вересня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.
  • ФСБ заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму, а Нарімана Джелялова назвала посередником.
  • 21 вересня 2022 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму оголосив вирок фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" в Перевальному: Нарімана Джелялова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Асана Ахтемова – до 15 років, Азіза Ахтемова – до 13 років колонії суворого режиму, усім їм також присудили штрафи. 
  • У квітні 2023 року правозахисні організації закликали світ завадити депортації на територію РФ незаконно засуджених кримських татар Нарімана Джелялова і братів Ахтемових, а Росію – негайно звільнити їх як громадян України, затриманих за політичними мотивами.

Знати більше: Повернутися. Залишитися. Чинити опір. Три вибори Нарімана Джеляла

Теми: Кримкримські татариполітв'язнідепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва

Лубінець: Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців із Сектора Гази за дві години до початку

Зеленський: Світ розуміє, до чого готується Росія, будемо відповідати потужно

ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

У ВМС уточнили: окрім "Павла Державіна" був пошкоджений буксир

Усі новини...
Крим
Окупанти перекидають ППО до Сімферополя і ставлять у Криму "зуби дракона" – спротив
У Джанкої після ракетної атаки горіли склади
Партизани заявляють про перекидання Росією ППО у Сімферополь
Останні новини
06:18
На ТОТ сходу загарбники зривають опалювальний сезон – спротив
05:20
США відправлять другий авіаносець у східне Середземномор’я – ЗМІ
04:14
МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію
03:46
фотоНа Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дитину
02:54
Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW
01:46
Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ
01:18
Захисники збили ворожий СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор" і систему "Сонцепьок" – Тарнавський
00:58
Ворог бив по Сумщині, обстрілював FPV дронами-камікадзе
00:26
Президент Палестини заявив Байдену, що виключає евакуацію палестинців із Гази
23:32
Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва
Усі новини...
Реклама: