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Окупанти перекидають ППО до Сімферополя і ставлять у Криму "зуби дракона" – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 05:56
Окупанти перекидають ППО до Сімферополя і ставлять у Криму зуби дракона – спротив
"зуби дракона". Ілюстративне фото, джерело: росзмі

За даними Центру національного спротиву, російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя, а також облаштовують нові оборонні споруди, так звані "зуби дракона".

Джерело: ЦНС із посиланням на інформацію кримського підпілля

Деталі: Спротив зазначає, що російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.

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Зокрема, пише ЦНС, зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя.

Крім того, кримське підпілля фіксує спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих "зубів дракона".

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання підозрюваних у "шпигунстві".

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У Джанкої окупованого Криму горіли склади - окупанти запевняють, що це "осколки від збитої ракети".

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони РФ заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них − російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Теми: Кримокупаціявійна
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