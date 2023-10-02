Окупанти перекидають ППО до Сімферополя і ставлять у Криму "зуби дракона" – спротив
За даними Центру національного спротиву, російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя, а також облаштовують нові оборонні споруди, так звані "зуби дракона".
Джерело: ЦНС із посиланням на інформацію кримського підпілля
Деталі: Спротив зазначає, що російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.
Зокрема, пише ЦНС, зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя.
Крім того, кримське підпілля фіксує спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих "зубів дракона".
Нагадаємо: У тимчасово окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання підозрюваних у "шпигунстві".
У Джанкої окупованого Криму горіли склади - окупанти запевняють, що це "осколки від збитої ракети".
Передісторія:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони РФ заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них − російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.