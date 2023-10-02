Окупанти перекидають ППО до Сімферополя і ставлять у Криму "зуби дракона" – спротив

За даними Центру національного спротиву, російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя, а також облаштовують нові оборонні споруди, так звані "зуби дракона".

Джерело: ЦНС із посиланням на інформацію кримського підпілля

Деталі: Спротив зазначає, що російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.

Реклама:

Зокрема, пише ЦНС, зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя.

Крім того, кримське підпілля фіксує спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих "зубів дракона".

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах ФСБ РФ майже щодня заявляє про затримання підозрюваних у "шпигунстві".

ВІДЕО ДНЯ

У Джанкої окупованого Криму горіли склади - окупанти запевняють, що це "осколки від збитої ракети".

Передісторія: