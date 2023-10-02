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Крымского активиста Сейтумерова перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 октября 2023, 22:13
Крымского активиста Сейтумерова перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Абдулмеджит Сейтумеров. Фото: семейный архив

Политзаключенный Абдулмеджит Сейтумеров, задержанный после обысков 24 августа, был переведен из СИЗО в психиатрическую больницу Симферополя.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова

Детали: По словам адвоката, это не первый случай в категории дел Хизб ут-Тахрир, когда обвиняемых отправляют на психиатрическую экспертизу и признают вполне вменяемыми. Курбединов отмечает, что в таких экспертизах нет никакой потребности и они необоснованны.

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Прямая речь адвоката: "По закону, проведение таких экспертиз является обязательным при определенной категории уголовных дел. Или когда есть достаточные основания полагать, что арестованный действительно может страдать любыми психиатрическими заболеваниями, но в нашем случае – нет ни того, ни другое. Содержание в таких больницах, по сути, "карательная медицина" – это один из способов давления на наших подзащитных".

Детали: Адвокат добавил, что в учреждении Сейтумеров будет 20-25 дней.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

24 августа в четыре утра силовики провели обыски в домах крымских татар – Сейдамета Мустафаева, Эльдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Руслана Асанова, Аметхана Умерова и Рэмзи Неметулаева.

Вечером 24 августа в оккупационном Киевском районном суде в Крыму прошли судебные заседания по избранию меры пресечения Аметхану Умерову, Рэмзи Неметулаеву и Руслану Асанову. Они останутся в СИЗО-2 Симферополя до конца октября 2023 года.

На следующий день сотрудники Центра противодействия экстремизму, оккупационной полиции и люди в масках провели массовое задержание крымских татар возле Киевского райсуда. Всего задержали 23 человека. Активисты тогда пришли поддержать Сейдамета Мустафаева, Эльдара Якубова и Абдулмеджита Сейтумерова, которых суд также отправил в СИЗО-2 до конца октября.

Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Украины 27 августа осудило задержание крымских татар на День независимости и призвало международное сообщество "продолжать оказывать давление на Россию".

Темы: Крымполитзаключенныеоккупация
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