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"Лебідь – під суд": СБУ завершила розслідування щодо митрополита УПЦ МП Павла

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 15:30
Лебідь – під суд: СБУ завершила розслідування щодо митрополита УПЦ МП Павла
МИТРОПОЛИТ ПАВЛО У СУДІ 1 КВІТНЯ, ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА, УП

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура

Деталі: За матеріалами спецслужби, митрополит (в миру - Петро Лебідь) обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

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  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

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В СБУ кажуть, що ініційована ними судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Прокуратура зазначає, що обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

Передісторія:

  • 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу (Петро Лебідь) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України". 
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • 1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.
  • 7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Теми: УПЦ МПСБУ
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