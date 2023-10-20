"Лебідь – під суд": СБУ завершила розслідування щодо митрополита УПЦ МП Павла

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура

Деталі: За матеріалами спецслужби, митрополит (в миру - Петро Лебідь) обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

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В СБУ кажуть, що ініційована ними судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Прокуратура зазначає, що обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

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