"Лебедь – под суд": СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу
Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла, который причастен к подрывной деятельности против Украины.
Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура
Детали: По материалам спецслужбы, митрополит (в миру Петр Лебедь) обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).
Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.
Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.
В СБУ говорят, что инициированная ими судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.
Прокуратура отмечает, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд г. Киева.
Предыстория:
- 1 апреля 2023 года Павлу (Петру Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
- Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
- 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражейс возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.
- 7 августа стало известно, что за Лебедя внесли залог и он вышел из СИЗО.