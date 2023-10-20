"Лебедь – под суд": СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу

Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла, который причастен к подрывной деятельности против Украины.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура

Детали: По материалам спецслужбы, митрополит (в миру Петр Лебедь) обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

В СБУ говорят, что инициированная ими судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

Прокуратура отмечает, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд г. Киева.

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