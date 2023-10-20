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"Лебедь – под суд": СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу

Валентина РоманенкоПятница, 20 октября 2023, 15:30
Лебедь – под суд: СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу
МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ В СУДЕ 1 АПРЕЛЯ, ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА, УП

Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла, который причастен к подрывной деятельности против Украины.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура

Детали: По материалам спецслужбы, митрополит (в миру Петр Лебедь) обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

В СБУ говорят, что инициированная ими судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

Прокуратура отмечает, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд г. Киева.

Предыстория:

  • 1 апреля 2023 года Павлу (Петру Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
  • 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражейс возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.
  • 7 августа стало известно, что за Лебедя внесли залог и он вышел из СИЗО.

Темы: УПЦ МПСБУ
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