Росіяни запускали ударні дрони: тривога була у південних областях
У ніч на 3 жовтня загроза ударних безпілотників була у трьох областях: Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Окрім цього, спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Також була загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.
О 1.24 тривога поширилася на Дніпропетровську область.
В цей же час на Донеччині з'явилася загроза застосування балістичного озброєння.
О 1.50 військові додали, що повітряна тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Також, за інформацією повітряників, декілька груп ударних БпЛА типу "Шахед" рухалися з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Вони додали, що курс безпілотників може змінюватись.
О 2.06 загроза поширилася на Запорізьку область. Групи "Шахедів" рухалися через Миколаївську область в північно-східному напрямку.
О 3.35 пролунав відбій повітряної загрози.