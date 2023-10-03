Росіяни запускали ударні дрони: тривога була у південних областях

У ніч на 3 жовтня загроза ударних безпілотників була у трьох областях: Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Окрім цього, спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

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Також була загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

О 1.24 тривога поширилася на Дніпропетровську область.

В цей же час на Донеччині з'явилася загроза застосування балістичного озброєння.

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О 1.50 військові додали, що повітряна тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Також, за інформацією повітряників, декілька груп ударних БпЛА типу "Шахед" рухалися з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Вони додали, що курс безпілотників може змінюватись.

О 2.06 загроза поширилася на Запорізьку область. Групи "Шахедів" рухалися через Миколаївську область в північно-східному напрямку.

О 3.35 пролунав відбій повітряної загрози.