Розмінували близько 6-ої частини деокупованої Херсонщини, бракувало ресурсів – ОВА

Через брак ресурсів розмінували лише близько 6 частини території Херсонської області, яку деокупували в листопаді минулого року.

Джерело: речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Наразі 104 тис. га з 683 розміновані, з них 86 мають сільськогосподарське призначення.

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… Ми не розраховували навіть на це. З тими ресурсами, які ми мали, планувалось розмінувати близько 70 тис. га".

Деталі: Водночас, за його словами, наразі розмінування пришвидшилось. На Херсонщині очікують прибуття нових бригад та техніки.

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