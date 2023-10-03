Розмінували близько 6-ої частини деокупованої Херсонщини, бракувало ресурсів – ОВА
Вівторок, 3 жовтня 2023, 13:47
Через брак ресурсів розмінували лише близько 6 частини території Херсонської області, яку деокупували в листопаді минулого року.
Джерело: речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Наразі 104 тис. га з 683 розміновані, з них 86 мають сільськогосподарське призначення.
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… Ми не розраховували навіть на це. З тими ресурсами, які ми мали, планувалось розмінувати близько 70 тис. га".
Деталі: Водночас, за його словами, наразі розмінування пришвидшилось. На Херсонщині очікують прибуття нових бригад та техніки.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Майже щодня влада Херсонщини повідомляє про цивільних, які підриваються на мінах, намагаючись провести сільськогосподарські роботи.
- Наприклад, 2 жовтня так загинув житель Миколаївщини, якого господар землі на Херсонщині найняв для розмінування. Чоловік використав саморобний розміновувач і підірвався в полі.